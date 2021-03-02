Кабмин упростил порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пенсионерами

Правительство упростило оформление компенсационных выплат россиянам, ухаживающим за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что теперь при обращении за такими выплатами гражданам больше не придется подтверждать, что они не трудоустроены и при этом не получают пособие по безработице или пенсию.

Также им больше не придется предоставлять справки о смене места жительства подопечного. Всю эту информацию территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

Ежемесячные компенсации могут получать неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым необходима постоянная помощь или которые достигли 80-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ одобрил выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.