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Деловые новости

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Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле, передает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент главной задачей властей является поиск необходимых средств. Это нужно для того, чтобы индексация проводилась ежегодно.

«И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — отметила она.

Ранее в Совфеде назвали возможные сроки индексации пенсий работающим пенсионерам.

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