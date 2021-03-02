Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

Российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию. К данному решению они пришли на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что разработанные механизмы позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.

В пресс-службе уточнили, что рост цен на продукцию птицеводства происходит из-за трех основных факторов: увеличения стоимости кормов, снижения объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращения поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС.

Также правительство РФ приняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма.

«Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», — подчеркнул Патрушев.

Кроме того, в целях поддержки животноводческих предприятий и переработчиков Минсельхозом расширены направления льготного кредитования. В 2021 году заемные средства можно использовать для закупки шротов, премиксов и кормов.

Ранее ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц.