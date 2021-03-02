США запретили правительственным финансовым организациям выдавать кредиты России

В рамках антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального США запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минфин США.

Подчеркивается, что будут введены ограничения на «предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи». Этот запрет распространяется в том числе на Экспортно-импортный банк США и касается любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой помощи.

Ранее США опубликовали список россиян, против которых вводятся санкции.

2 марта США ввели санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В Совфеде назвали санкции Запада «подтасовкой улик».