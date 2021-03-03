Объемы экспорта предприятий Москвы выросли в 2020 году на 31%

В минувшем году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил $161 млрд, из этой суммы $39,86 млрд обеспечила Москва. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, объемы экспорта московских предприятий увеличились на 31%. Как уточнил глава города, столичные товары поставлялась в 183 страны мира.

«А в список крупнейших импортеров продукции «Made in Moscow» вошли не только традиционные партнеры – Белоруссия и Казахстан, но и Китай, США, Германия и Япония», — уточнил Собянин.

Он также добавил, что в настоящее время Москва экспортирует в другие страны механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию (например, нетканые материалы и полиэтилен), а также конфеты, напитки и мясные деликатесы.