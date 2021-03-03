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Деловые новости

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Потерявшие во время пандемии работу россияне не смогли снова трудоустроиться

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Большинство россиян, которые потеряли работу в период пандемии коронавируса, не смогли снова трудоустроиться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

Отмечается, что новое место работы сумели найти 41% граждан.

Специалисты выразили мнение, что людям не очень активно помогали трудоустроиться, однако центры занятости переориентировались на предоставление установленных правительством денежных выплат.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, граждане стали чаще регистрироваться как официально безработные благодаря увеличению пособий по безработице.

Эксперты считают, что повышение пособий в 2021 году помогло бы рынку труда быстрее восстановиться.

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