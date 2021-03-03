National Interest призвал «поставить мат» «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена должна продолжить давление на европейские компании по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет National Interest.

«Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на «Северном потоке — 2», — говорится в материале.

Подчеркивается, что любые действия Вашингтона будут вызывать неудовольствие у международных партнеров, в том числе Германии. В то же время, по словам автора, Россия имеет огромное влияние в Европе из-за поставок газа.

Ранее на Украине оценили потери от запуска «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.