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Деловые новости

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Здание Общественной палаты РФ в Москве Здание Общественной палаты РФ в Москве

Минтруду предложили сократить рабочий день для пожилых сотрудников летом

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На совещании Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сократить продолжительность рабочего дня гражданам старше 60 лет в летний период, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — обращается Хамзаев.

Он отметил, что активная трудовая деятельность в летние месяцы может вызвать у работников повышенную утомляемость, стресс и тепловой удар. Кроме того, работа в жаркое время более энергозатратная. Особенно эта проблема касается пожилых работников, поскольку у многих из них есть хронические заболевания.

Ранее стало известно, что многие россияне хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателя.

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