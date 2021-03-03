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Деловые новости

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Матвиенко возмутилась «кусающимися» ценами на цветы перед 8 марта

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала рост цен на цветы перед 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что такая ситуация вызвана тем, что российские поставщики не находятся в равных условиях с зарубежными коллегами. В частности, последние проходят по льготным условиям продажи, а НДС для отечественных цветоводов был поднят с 10% до 20%.

Ранее газета «Известия» узнала, что цветы в России подорожали вдвое.

До этого эксперты назвали самые популярные подарки на 8 марта.

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