Путин поручил подготовить поправки об изменениях кредитных ставок

Президент России Владимир Путин поручил разработать поправки, которые будут регулировать изменения сроков и переменных ставок по потребительским кредитам. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа)», — говорится в документе.

Поручение дано правительству и Центральному банку. Его цель — снизить возможные риски для заемщиков.

Ранее правительство утвердило новую льготную программу кредитования бизнеса.