Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Путин поручил подготовить поправки об изменениях кредитных ставок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поручил разработать поправки, которые будут регулировать изменения сроков и переменных ставок по потребительским кредитам. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа)», — говорится в документе.

Поручение дано правительству и Центральному банку. Его цель — снизить возможные риски для заемщиков.

Ранее правительство утвердило новую льготную программу кредитования бизнеса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.