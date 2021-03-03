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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, предложен на пост 10-го вице-премьера Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, предложен на пост 10-го вице-премьера

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

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Вице-премьер России Александр Новак согласился с наличием неопределенности на мировом нефтяном рынке, однако оценивает ситуацию гораздо лучше, чем год назад. Его цитирует РИА «Новости».

«Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределенности и рисков, локдаунов», — сказал Новак.

Он добавил, что этому поспособствовал и тот факт, что Россия зарегистрировала уже три вакцины от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рынок нефти любит тишину.

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