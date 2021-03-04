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Деловые новости

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ФНС планирует ряд нововведений

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Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала план деятельности на 2021 год. Документ утвержден министром финансов Антоном Силуановым, передает РБК.

Одна из главных инициатив связана с разработкой новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4». Цифровая платформа будет выявлять махинации с НДС и создания цепочки подставных компаний, которые «накручивают» входящий налог, принимаемый к вычету.

Также ФНС планирует ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе банковских) услуг. Предполагается, что сервис поможет банкам и клиентам ускорить и удешевить предоставление кредитных продуктов. При этом эксперты не исключают и риски утечки персональных данных.

Ранее СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога».

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