«Коммунисты России» предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта

В Государственную думу РФ от партии «Коммунисты России» поступило предложение законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта, сообщает РИА «Новости».

«Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки», — отметил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Также он заявил, что так как в среднем заработная плата женщины в РФ ниже, чем у мужчин, необходимо сделать данную выплату ежегодной, в качестве меры социальной поддержки.

Кроме того, Сурайкин посчитал, что можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля.

Ранее были названы самые популярные подарки на 8 Марта.