Греф: Сбер не имеет выбора, кроме как диверсифицироваться в небанковский сектор

Сбер не имеет иного выбора, кроме как диверсифицироваться в небанковский сектор, заявил в интервью Reuters глава банка Герман Греф.

«У Сбера небольшая экосистема сравнительно с нашим основным банковским бизнесом», — говорит он.

Сбер потратил $2 млрд на создание экосистемы, отмечает агентство. ЦБ в настоящее время пытается сформулировать правила для экосистем. Сбер ведет переговоры относительно этих новых регуляторных мер.

Также Герман Греф видит большой потенциал в развитии облачного сектора. «Этот рынок ждет настоящий бум в течение ближайшего десятилетия», — убежден он. По его словам, в настоящий момент облачные сервисы применяют лишь 7% российских компаний.

В период пандемии сектор e-commerce начал переживать в России бурный период развития.

Сбер хотел бы воспользоваться своим присутствием в быстрорастущих секторах, и было бы странно не предложить соответствующую возможность акционерам, отметил Герман Греф.