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Деловые новости

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Чистая прибыль Сбера за 2020 год по МСФО составила 760,3 млрд руб.

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Чистая прибыль Сбера за 2020 год по МСФО составила 760,3 млрд руб., говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 4 марта.

Таким образом, Сбер зафиксировал показатель прибыли лучше, чем предсказывали аналитики.

Кроме того, впервые Сбер представил финансовую отчетность с разбивкой доходов от компаний экосистемы. Так, выручка нефинансового бизнеса в 2020 году выросла в 2,7 раза и составила 71,4 млрд руб. 

Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программу оптимизации расходов. Это позволило достичь рентабельности капитала на уровне 16%.

Кредитный портфель группы в 2020 году вырос на 15%, превысив 25 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18%, до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3%, до 15,7 трлн руб.

За 2020 год Сбер выдал клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. «Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», — подчеркнул глава банка Герман Греф.

Также в прошлом году Сбер завершил реализацию Стратегии-2020, выполнив ее главную цель — стать технологической компанией. В ноябре была представлена новая трехлетняя стратегия, нацеленная на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.

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