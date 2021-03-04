Трубоукладчик «Академик Черский» присоединяется к стройке «Северного потока — 2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» будет участвовать в строительстве морского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Датское агентство по мореплаванию.

Отмечается, что трубоукладчик в четверг утром, 4 марта, покинул германский порт Висмар, где находился с конца января.

«Черский» продолжил путь на восток. По этому курсу находится в том числе и зона достройки «СП2».

В январе текущего года сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток – 2», прибыл в порт немецкого Висмара.