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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, предложен на пост 10-го вице-премьера Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, предложен на пост 10-го вице-премьера

Новак оценил влияние вакцинации на рынок нефти

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что темпы вакцинации превышают распространение коронавируса, что положительно влияет на рынок нефти. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим, что сохранение локдаунов и возникновение определенных логистических трудностей — это есть неопределенности, при этом мы видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темы которой превышают распространение ковида», — отметил Новак.

Ранее Новак оценил ситуацию на рынке нефти.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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