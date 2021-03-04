Новак оценил влияние вакцинации на рынок нефти

Министр энергетики Александр Новак заявил, что темпы вакцинации превышают распространение коронавируса, что положительно влияет на рынок нефти. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим, что сохранение локдаунов и возникновение определенных логистических трудностей — это есть неопределенности, при этом мы видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темы которой превышают распространение ковида», — отметил Новак.

Ранее Новак оценил ситуацию на рынке нефти.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».