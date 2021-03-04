ПСБ открыл прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%

ПСБ в четверг начал прием заявок на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса по льготной ставке 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства.



Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 4 марта.



Так, кредит «Без бумаг 3.0» оформляется онлайн по двум документам с лимитом до 10 млн рублей и доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью. А другой продукт — «Кредит 3.0» -— могут оформить предприниматели с любой организационно-правовой формой на сумму от 10 млн до 500 млн рублей в отделении банка ПСБ, заявку на него также можно подать онлайн.



Таким образом, льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога или под поручительство собственников бизнеса.



При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%.



ПСБ, являясь одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса, вошел в число банков, уполномоченных правительством выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета мер, направленных на восстановление экономики страны после пандемии, напомнил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.



По его словам, предыдущая антикризисная инициатива правительства позволила нам профинансировать более 37 тыс. компаний на общую сумму свыше 52 млрд рублей, что помогло клиентам банка сохранить бизнес и выплатить заработную плату сотрудникам.



«Мы ожидаем значительного интереса к кредиту под выгодные 3% », - подчеркнул Басманов.