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Деловые новости

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В ВШЭ заявили, что Россия впервые за 30 лет перенесла кризис лучше мира

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Эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам макроэкономического исследования пришли к выводу, что Россия впервые за постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом.

В бюллетене, опубликованном на сайте ВШЭ, подчеркивается, что страна «пережила более мягкую рецессию», чем весь мир в целом, «притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен».

Авторы исследования указали, что глобальная экономика из-за пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5%. В то же время снижение ВВП РФ составило 3,1%, что меньше, чем ожидалось по прогнозам.

Как отметили эксперты, падение экономики помогли смягчить действие бюджетного правила, политика таргетирования инфляции, а также антикризисные меры. Без них падение могло бы достигнуть 7-8%.

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