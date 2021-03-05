Почти половина россиян планируют потратить не больше тысячи рублей на подарки к 8 марта

Большинство россиян – 43% – планируют уложиться в бюджет до тысячи рублей на подарки к 8 марта, о таких результатах опроса рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс.Объявления.

Тех, кто готов потратить до трех тысяч рублей, чуть меньше – 39%. Между тем, треть респондентов ответили, что готовы потратиться на подарки, но не каждый год.

Больше половины опрошенных также сошлись и в том, что дарить. На вершине списка парфюмерия и косметика, украшения, сертификаты в спа, на маникюр. Еще 6% собираются преподнести бытовую технику. Закрыли рейтинг популярных подарков мастер-классы по кулинарии и курсы иностранных языков.

Большинство решили провести праздник дома – 66% опрошенных. Эксперты считают, что связано это с финансовыми трудностями и желанием избежать лишних контактов в период пандемии. Еще 12% опрошенных отправятся в праздничный день к друзьям. Оставшиеся собираются посетить кино, кафе, на каток или встать на лыжи.

Ранее были названы самые популярные подарки на 8 Марта.