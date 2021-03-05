«Аэрофлот»: исключение регистрации в аэропорту из тарифа не обсуждается

Идея об исключении из тарифа за авиаперелет стоимости регистрации в аэропорту в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин, передает РИА «Новости».

Ранее газета «Известия» сообщила, что авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу России ввести услугу платной регистрации в аэропортах.

Демин напомнил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке. С другой стороны, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией».

Он отметил, что, в отличие от авиакомпаний-лоукостеров, для полносервисных компаний регистрация на стойке является частью обычного сервисного цикла. Для таких компаний, в том числе «Аэрофлота», добавил Демин, инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается.