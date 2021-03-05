Банк России выявил регионы с самой недоступной ипотекой

Центральный банк России проанализировал средний размер ставок по ипотеке за январь 2021 года и назвал регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале года клиенты банков оформляли ипотеку под 7,23% годовых, это в несколько раз меньше по сравнению с декабрем, отмечается в статистике Банка России.

По итогам января республиками РФ с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки стали: Чечня (8,06%), Тыва (7,99%) и Ингушетия (8,03%).

Благодаря льготным программам кредиты в регионах Дальневосточного федерального округа наоборот стали самыми доступными: в Чукотском автономный округе — 4,98%, Приморском крае — 5,89% и Якутии —5,94%.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки.