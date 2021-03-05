Люксембург принял протокол об изменении налогового соглашения с Россией

Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией, чтобы избежать двойного налогообложения. Об этом сообщил Минфин России.

«Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией», — говорится в документе.

Протокол вступает в силу 5 марта 2021 года, новые правила будут действовать с 1 января 2022 года. Ставка налога вырастет до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов, а также публичных компаний.

Россия и Люксембург подписали протокол 6 ноября 2020 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.