«Аэрофлот» на 10% повысит топливный сбор для внутренних рейсов

Группа «Аэрофлот» повысит топливный сбор для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» с 10 марта. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение для агентов.

«Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что нововведения не будут касаться лоукостера «Победа». По информации издания, группа привлечет «не менее 8,5 млрд рублей» за 2021 год.

Ранее стало известно, что россияне смогут улететь на Сейшелы из Москвы со 2 апреля.