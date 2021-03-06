Россиянам рассказали об опасности кредита на некоторые товары и услуги

Опрошенные эксперты рассказали агентству «Прайм», кредиты на какие цели не только бессмысленны, но и опасны.

Во-первых, не стоит брать кредит на обучение ребенка за рубежом, если нет планов на получение вида на жительство в иностранном государстве и нет представления о том, окажется ли полезнее зарубежный диплом при трудоустройстве в России. Во-вторых, не стоит путешествовать на заемные деньги, так как после отдыха останутся не только впечатления, но и долги, рассказала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов также посоветовал не тратить на спонтанные покупки заемные средства. Он уверяет, что решение, принятое перед оплатой, в основном ошибочное и грозит долговой ямой.

«Задумываясь о покупке чего-либо, в первую очередь необходимо понять, в какой степени приобретаемая в кредит вещь действительно является необходимой и каким образом эта покупка способна компенсировать затраты на выплату банковских процентов», — добавила Безсмертная.

Кроме того, эксперты посоветовали россиянам не прибегать к потребительскому кредиту и по возможности обойтись кредитной картой, уложившись в льготный период, или рассрочкой.

Ранее стало известно, что новый вид кредитов может появиться в России.