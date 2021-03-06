Нефтепродукты из Белоруссии начали поставлять в российские порты

В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтранса РФ.

В пятницу, 5 февраля, Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в порт Усть-Луга составы с более 5 тыс. т бензина. Этот груз прибудет в терминал «Портэнерго» 9 марта. В субботу, 6 февраля, тот же НПЗ отгрузил 3,6 тыс. т мазута, который отправили для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга.

Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое было подписано между сторонами 19 февраля.

Соглашение заключили министры транспорта РФ и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко. Документ действует три года, но предусматривает автоматическую пролонгацию. По договоренности, Белоруссия гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ, в 2022 году — 3,2 млн тонн, в 2023 году — 3,1 млн тонн.