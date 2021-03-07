Товарооборот России и Китая увеличился на 8,5% за два месяца 2021 года

Товарооборот между Россией и Китаем с января по февраль 2021 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Главного таможенного управления КНР.

Согласно данным ведомства, экспорт из Китая в РФ вырос на 48% в годовом выражении — до $8,92 млрд. При этом объем импорта российских товаров и услуг в КНР снизился на 12,6% и составил $9,862 млрд.

Ранее сообщалось, что в 2020 году товарооборот между двумя странами уменьшился в годовом выражении на 2,9%.