Правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья

Правительство России упростило правила использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Теперь при строительстве или реконструкции жилого дома с использованием маткапитала не придется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам достаточно будет иметь выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нам дом находятся в их собственности.

«С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг», — уточнили в пресс-службе правительства.

В 2021 году размер маткапитала был увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей – на второго. Эти средства можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Ранее в Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала.