Эксперты рассказали, в каких сферах россиянки чаще создают свой бизнес

Россиянки чаще всего из сфер бизнеса предпочитают сферы красоты и здоровья, маркетинга, спорта, а также консалтинга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные образовательной компании «Like Центр» и образовательной платформы GeekBrains.

Отмечается, что «Like Центр» изучил результаты 3,8 тысячи выпускников, завершивших обучение в 2020 году. Так, 78% проектов в бьюти-сфере были стартовали благодаря женщинам, в сфере маркетинга — 67%. Реже всего женщины выбирают производственные бизнесы, общепит и строительство.

По данным GeekBrains, собранным на основе данных 45 тысяч студентов, женщин привлекает маркетинг и дизайн, а также редактура и копирайтинг. Чаще мужчин россиянки отдают предпочтение факультетам и профессиям, которые связаны с HR-направлением. Кроме того, женщины почти не выбирают программирование.