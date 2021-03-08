Украина попыталась «удалить» крымчан с совещания ОБСЕ

Украина оказывала давление на крымчан и пыталась удалить их во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом РИА «Новости» рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, после выступления член украинской делегации потребовал удалить Крым из виртуального пространства на площадке ОБСЕ. Причина не уточняется, однако украинец ссылался на то, что Гридчина и ее коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская «представляли оккупированную территорию».

Кроме того, с критикой и осуждением в адрес крымчан на заседании также выступали представители США, Британии, Канады и ряда страна Евросоюза, поделилась Гридчина.

«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», — сказала она.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В мае прошлого года делегация Украины не явилась на заседание СБ ООН по Крыму.