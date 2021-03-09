Стали известны лидирующие по доступности ипотеки регионы РФ

Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ стали лидерами по доступности ипотеки среди регионов России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования.

Эксперты считают, что у жителей данных регионов есть наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье.

При этом в конце рейтинга находятся Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Республика Крым, Севастополь, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Республика Тыва.