«Ъ»: в России договорились о заморозке цен на мясо птицы

Крупные производители мяса птицы и ретейлеры договорились зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, члены Национального союза птицеводов (НСП) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ) пришли к соглашению о заморозке оптовых цен на три недели и обеспечении объемов поставок не ниже прошлогоднего уровня.

«Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован,— 145 руб. за 1 кг тушки», – указано в материале.

По данным «Ъ», договоренность является неформальной и не закреплена документально, кроме того, она не распространяется на розничные цены.

В АКРОТ не стали комментировать изданию данный вопрос, гендиректор НСП Сергей Лахтюхов назвал сведения не соответствующими действительности.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности увеличения цен на эти продукты.