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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год, 22 июля 2020 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год, 22 июля 2020 года

Правительство упростило досрочный выход на пенсию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщает пресс-служба правительства.

Так, в трудовой стаж будут включены периоды обучения и повышения квалификации.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», – указано в сообщении.

Новый порядок распространяется на все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако наиболее актуален он для представителей профессий, требующих постоянного повышения квалификации.

«В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», – отмечает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что российские сенаторы и представители Минтруда РФ обсуждают включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

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