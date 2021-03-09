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Нефтепровод &laquo;Дружба&raquo; Нефтепровод &laquo;Дружба&raquo;

Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»

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Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта», – рассказал Демин.

По его словам, перерыв был связан с поставкой на завод азербайджанской нефти.

В январе Мозырский НПЗ начал получать от российских нефтекомпаний компенсации за поставленную по трубопроводу «Дружба» загрязненную нефть.

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