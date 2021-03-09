В Кремле заявили, что ситуацию с ценами на продукты удается держать под контролем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом ситуацию с ценами на продукты в России удается удерживать под контролем.

«Мы видим, что в целом удается держать ситуацию под контролем», — сказал Песков.

Он отметил, что на рынке ощущается влияние целого ряда факторов.

«Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов», — добавил он.

Комментируя инициативу наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты, Песков сказал, что не знаком с данным предложением.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил наказывать тех, кто провоцирует рост цен на продукты, распространяя заведомо ложную информацию.