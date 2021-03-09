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Деловые новости

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Оформление образовательного кредита может появиться на «Госуслугах»

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Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ведомства.

«В настоящее время ведется активная работа по <...> созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ», – указано в документе.

Кроме того, ведомство работает над совершенствованием электронного администрирования процесса взаимодействия министерства, заемщика, банка и организаций высшего образования.

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