В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока – 2»

Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от «Северного потока — 2» повлечет за собой крупные расходы, но при этом не принесет политических выгод. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналист считает, что компании, участвующие в строительстве газопровода, понесут убытки из-за судебных исков, благодаря чему утратят миллиардные инвестиции, а ЕС потеряет крупный инфраструктурный проект.

Кроме того, ЕС не сможет отказаться от природного газа до перехода на климатически нейтральные источники энергии. Фельбермайер отметил, что данный газ вреднее для экологии, а также, что импорт из других стран не оправдан, так как газ необходимо сжижать и транспортировать, а это требует много времени и средств.

Также журналист, заявил, что остановка данного проекта не будет способствовать политическим уступкам со стороны Москвы.

«Санкции не смогут произвести впечатление на Россию, так как эффективны в первую очередь в отношении мелких стран. Россия в их число, как известно, не входит», — сообщил он.

Ранее группа из 40 членов сената США назвала нынешнюю политику главы Белого дома Джо Байдена в отношении газопровода «Северный поток — 2» «ошибочной» и призвала ввести жесткие санкции, чтобы остановить реализацию проекта.