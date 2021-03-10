Более 75% россиян сталкивались с задержкой зарплаты

76% россиян хотя бы раз в жизни заработную плату выплачивали с задержкой, 24% граждан с такой проблемой не сталкивались. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

В соответствующем опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех округов России.

Отмечается, что 27% респондентов, которых коснулась указанная проблема, регулярно задерживают или не выплачивают зарплаты. 11% граждан отметили, что такая проблема у них была только один раз, а 62% опрошенных указали, что работодатели неоднократно задерживали или отказывали им в выплате денег.

При этом из тех, кто сталкивался с задержкой или невыплатой зарплаты, 49% пытались мирно решить эту проблему с работодателями, 14% подавали жалобы в госорганы, 11% — угрожали обращением в трудовую инспекцию или начинали хуже выполнять свои обязанности.

Согласно статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовным преступлением является частичная невыплата заработной платы или иных выплат в течение трех месяцев или полная невыплата в течение двух месяцев.

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