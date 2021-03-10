Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с органами исполнительной власти субъектов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников и доложить о результатах до 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«...Определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в сообщении.

8 февраля 2021 года президент России Владимир Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых (Анастасия Проскурина) пожаловалась на низкие зарплаты. После этого глава государства поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе. Позже российский лидер на совещании с правительством заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по зарплатам в социальных сферах.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководителям министерств предоставить детальную информацию о реальном уровне зарплаты бюджетников.