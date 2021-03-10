АО «Аккую Нуклеар» получит от «Совкомбанка» кредиты с обязательствами в области устойчивого развития 

«Дочка» Росатома АО «Аккую Нуклеар» привлекает от «Совкомбанка» на 7 лет два кредита в размере до $200 млн и до $100 млн соответственно, говорится в пресс-релизе, поступившем в среду, 10 марта, в редакцию «Газеты.Ru».

Средства пойдут на сооружение турецкой АЭС «Аккую».

Соглашение уже подписано, а кредитование привлекается на спецусловиях, предусматривающих снижение ставки по кредиту при выполнении непосредственно проектной компанией обязательств в области устойчивого развития.

Таким образом, Росатом на примере проекта «Аккую» демонстрирует новый уровень ответственности, который принимают на себя компании атомной отрасли в рамках участия в реализации глобальной повестки устойчивого развития, комментирует замгендиректора по экономике и финансам госкорпорации Илья Ребров.

«При производстве атомной энергии отсутствуют прямые выбросы СО2, поэтому атомная генерация играет важнейшую роль в обеспечении снижения объемов выбросов парниковых газов до уровней, необходимых для выполнения климатических целей Парижского соглашения, достижения целей устойчивого развития ООН в целом», отметил он.

Ребров напомнил, что своевременная реализация наших проектов опирается, в том числе, и на надежных финансовых партнеров, и в этом контексте в Росатоме мы рады расширению сотрудничества с Совкомбанком.

Проект сооружения АЭС «Аккую» можно считать флагманским с нескольких точек зрения, считает зампред совета директоров, управляющий директор по устойчивому развитию и связям с акционерами АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко.

«Впервые в мире «устойчивое» финансирование выдается непосредственно для целей сооружения АЭС, — констатировал он. — Одним из приоритетов стратегии Росатома является содействие достижению Целей устойчивого развития ООН, и вместе с турецкими партнерами мы работаем над тем, чтобы проект «Аккую» стал настоящей «визитной карточкой» атомной отрасли в сфере устойчивого развития».