В России запустили первые круизные туры по железной дороге

В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров. Об этом в Telegram-канале сообщает Агентство стратегических инициатив «Развитие железнодорожных круизов в России», которое является основателем проекта.

Поезда были запущены по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва.

Отмечается, что поезд в такой поездке становится мобильным отелем на колесах, рестораном и развлекательным центром. Во время остановок в городах путешественникам будут проводить экскурсии.

В настоящее время стоимость такого круиза еще не определена.