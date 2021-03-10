Власти Москвы заявили о восстановлении рынка труда после локдауна

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о восстановлении рынка труда после локдауна.

По его словам, в настоящее время в столице официально зарегистрировано чуть более 60 тысяч безработных.

«Уровень безработицы в Москве составляет 0,8%. В целом, мы считаем, что проблем в этой сфере мы не наблюдаем. Рынок труда восстановился», — сказал вице-мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов добавил, что число вакансий превышает количество соискателей, поэтому напряженности не чувствуется.

Ранее стало известно, что в России число безработных составляет 2,1 миллиона.