В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты администрации совместно с правительством продолжат рассмотрение вопроса по индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы», — отметил он.
Также пресс-секретарь добавил, что эксперты продолжат обсуждение данного вопроса, чтобы выбрать единственный правильный вариант.
Ранее Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам.