Действие временных правил регистрации безработных предложили продлить

Минтруд предложил продлить срок действия временных правил для безработных граждан до 30 июля. Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Как отмечается, проект разработан в целях совершенствования государственной политики в области занятости населения.

«Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке к документу.

Срок действия временных правил будет действовать до 30 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что потерявшие во время пандемии работу россияне не смогли снова трудоустроиться.