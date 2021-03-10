Центробанк зафиксировал попытку манипулировать ценой на акции через Telegram

Центробанк впервые отреагировал на попытку манипулировать ценой на акции через Telegram: регулятор подозревает участников рынка в сговоре касательно акций «Россети Юг». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что бумаги стали дорожать 5 марта и к 16.00 мск достигли максимального значения — рост на 6,73%, до 4,995 копейки. В это время сумма заключаемых сделок составляла 10,37 миллиона рублей, хотя обычно их объем не превышает 200 тысяч рублей.

Как рассказали в ЦБ, автоматические системы регулятора зарегистрировали подозрительную активность. Сотрудники посчитали, что причиной стали «скоординированные действия» инвесторов для «создания искусственной волатильности».

Также были определены Telegram-каналы, где распространялась информация об операциях с акциями. В результате Центробанк попросил семь крупнейших участников рынка, среди которых банки Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и другие, заблокировать счета 60 клиентов, которые подозреваются в манипуляциях с акциями

Ранее Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки собирающих данные ботов.