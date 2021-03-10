Российский экспорт продуктов впервые превысил импорт

В 2020 году Россия впервые в новой истории экспортировала продуктов агропромышленного комплекса больше, чем импортировала. Об этом заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут, пишет РИА «Новости».

«У нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», — сказала Лут.

По оценкам «Агроэкспорта», в 2020 году Россия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на $30,658 млрд.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита продуктов в России не будет.