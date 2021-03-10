Путин своим указом изменил порядок предоставления выплат на детей

В России изменят порядок предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер таких выплат будет зависеть от доходов семьи. В тексте указывается, что она может получить на одного ребенка выплату в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», — сказано в указе.

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