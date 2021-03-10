США могут ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что американская сторона продолжает изучать другие возможности для введения дополнительных ограничений «в перспективе».

Накануне сообщалось, что конгрессмены США требуют ввести новые санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.