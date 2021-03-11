Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара США и увеличивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

Володин добавил, что РФ в феврале включила в структуру Фонда национального благосостояния японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно.

Доля долларов США и евро была снижена с 45% до 35%, отметил Володин.

Ранее в МИД России призвали снизить роль «токсичного» доллара во всех операциях.