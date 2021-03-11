Прокуратура завела дело после контрабанды леса под Иркутском на сумму более 1 млрд рублей

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили о выявлении факта создания преступного сообщества с предполагаемой целью контрабанды леса в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленным данным, членами сообщества стали семь жителей Иркутска, которые незаконно проводили экспорт лесоматериалов в Китай.

В ходе их деятельности, осуществляемой в период с 2018 по 2020 год, было совершено восемь тяжких преступлений. Общий объем контрабанды леса превысил 92 тыс. куб. м на сумму более 1 млрд руб.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества и участия в нем.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения.